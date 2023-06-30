30 июня, 01:40

Физлица смогут открывать эскроу-счета на строительство частных домов

Артур Лебедев/ ТАСС
© Артур Лебедев/ ТАСС

"Известия" со ссылкой на Минстрой передают, что ведется проработка механизма

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Физические лица смогут открывать эскроу-счета под строительство частных домов по одобренному банком проекту, ведется проработка механизма. Об этом в пятницу сообщили "Известия" со ссылкой на Минстрой.

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"Рассматриваем возможность дать людям право открывать эскроу-счета, нанимать аккредитованные в банках подрядные организации, которые будут строить дома по проектам, акцептованным в банке", - рассказали газете в министерстве, добавив, что по таким проектам будет примерно понятна итоговая стоимость дома.

В Минстрое "Известиям" уточнили, что распространение механизма эскроу-счетов на самостоятельную стройку домов способно решить проблемы с нежелательной выдачей банками кредитов на постройку домов - ипотека будет выдаваться так же, как и на квартиры.

"Это важная мера для развития отрасли индивидуального жилищного строительства. Мы настаивали на обеспечении безопасности средств граждан и создании понятного и ликвидного предмета залога для банка", - сказал "Известиям" член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, добавив, что это позволит получить ипотечный продукт по адекватной стоимости.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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