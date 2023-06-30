Первый в Приангарье распредцентр в сфере АПК будет рассчитан на 28 тыс. тонн продукции

Комплекс планируют построить в Уриковском муниципальном образовании

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Первый в Иркутской области распределительный центр сельскохозяйственной продукции, соглашение о строительстве которого было подписано на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), будет рассчитан на хранение 28 тыс. тонн продукции, сообщила в пятницу ТАСС министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун.

"На сегодняшний день в Иркутской области нет оптово-распределительного центра хранения овощей. Проект ориентирован в первую очередь на местных сельхозтоваропроизводителей. В комплексе будет храниться и обрабатываться сельскохозяйственная продукция: свежие овощи, зерно, молочные продукты, мясо и другие товары, произведенные на местных фермах. Распределительный центр позволит улучшить условия хранения овощной продукции иркутских сельхозяйственных производителей. Производственная мощность составит 28 тыс. тонн продукции", - сообщила министр.

Распредцентр планируется построить в Уриковском муниципальном образовании, которое находится рядом с Иркутском. Подобран земельный участок, идет подготовка документов. Инвестиций в проект составят 1,6 млрд рублей. Планируется, что будет создано не менее 50 рабочих мест. Начать строительство распределительного центра сельхозпродукции должны в 2024 году, ввести в строй - в 2026 году.

Соглашение о строительстве объекта подписали в июне на ПМЭФ губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор ООО "Сельскохозяйственный промышленный комплекс "Палп-Агро" Наталья Муратова.