На трассе в обход Хабаровска планируют ввести бесконтактную оплату проезда

Максимальную разрешенную скорость на дороге предполагается увеличить до 110 км/ч

ХАБАРОВСК, 30 июня. /ТАСС/. Бесконтактная оплата проезда будет введена на скоростной трассе "Обход Хабаровска", сообщается на сайте регионального правительства.

В единую систему платных дорог России "Обход Хабаровска" включат, как ожидается, в июле.

"На новый этап развития вышла первая в Хабаровском крае транспортная концессия по строительству и эксплуатации автодороги "Обход Хабаровска". Правительство края и группа "ВИС" утвердили возможность концессионера присоединиться к соглашению о межоператорском взаимодействии, позволяющему автовладельцам свободно пользоваться бесконтактной системой оплаты на платных магистралях вне зависимости от типа транспондера, производителя и места нахождения автодороги", - говорится в сообщении. Соглашение объединяет владельцев платных участков автомобильных дорог России и эмитентов транспондеров.

Документ подписали заместитель председателя правительства Хабаровского края - министр экономического развития края Виктор Калашников и член совета директоров группы "ВИС" Сергей Ромашов. Работу провели по просьбам пользователей дороги. Отмечается, что еще при строительстве дороги было предусмотрено все необходимое для внедрения такой возможности в перспективе.

"Оплата через транспондеры делает пользование дорогой комфортабельнее, особенно для водителей большегрузов, сведя к минимуму время прохождения автомобилей через шлюзы пунктов взимания платы. Сейчас максимальная разрешенная скорость - 90 км/ч, в ближайших планах увеличение до 110 км/ ч, что позволит автовладельцам сэкономить еще больше времени", - процитировали в сообщении Калашникова.

Автодорога "Обход Хабаровска" - современная скоростная трасса длиной 27 километров. Движение открыто в июле 2022 года. Среднесуточная интенсивность движения - 6 тыс. автомобилей. С момента открытия дорогой воспользовались около 2,5 млн транспортных средств. Стоимость проезда в зависимости от участка трассы варьируется в пределах 5-20 рублей за км.

Трасса в обход Хабаровска разгружает центр Хабаровска от транзита большегрузов, обеспечивает доступность трех площадок территории опережающего развития "Хабаровск", а также связь федеральных автомобильных дорог - "Амур" (Чита - Хабаровск), "Уссури" (Хабаровск - Владивосток), "Восток" (Хабаровск - Находка), Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.