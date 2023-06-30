Восстановление дороги в объезд Мариуполя в ДНР намерены завершить к осени

В администрации Волновахского района уточнили, что в придорожных населенных пунктах уже установили 90% бордюрного камня

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Восстановление дороги от Привольного до Ялты в Донецкой Народной Республике, которая идет в объезд Мариуполя, будет завершено в августе, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волновахского района республики в Telegram-канале.

"Дорожники более чем на половину завершили ремонт 65 км дороги от Привольного до Ялты. Оба населенных пункта находятся в Донецкой Народной Республике. В придорожных населенных пунктах уже установлено 90% бордюрного камня, затем специалисты приступят к монтажу остановочных павильонов и освещения. В круглосуточных работах задействованы 150 человек и более 50 единиц техники. Такой темп позволит завершить работы уже в августе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря этой дороге можно добраться до Азовского моря, не заезжая в Мариуполь. Это часть полезного для области логистического маршрута, который соединяет Донецк и Азовское побережье.

Всего в прошлом году дорожники отремонтировали более 170 км дороги, соединяющей Донецк с Мариуполем.