Реконструкцию погранпункта "Марково" между Приморьем и КНР планируют завершить в 2024 году

На время строительства работу пограничного перехода приостановили

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /ТАСС/. Реконструкцию автомобильного пункта пропуска "Марково" на российско-китайской границе в Приморье планируется завершить в середине 2024 года, сообщила в пятницу пресс-служба правительства края.

"Двусторонний автомобильный пункт пропуска "Марково" будет закончен к середине 2024 года, поэтому просим наших китайских партнеров быть готовыми возобновить транзит грузов", - отметил руководитель Агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков, которого процитировала пресс-служба.

Вопрос развития дорожно-транспортного взаимодействия между Приморским краем и провинцией Хэйлунцзян был рассмотрен на двусторонней встрече зампредседателя правительства края Валерия Прокопчука и вице-мэра китайского города Цзиси Чэнь Линя. Стороны обсудили строительство пограничных пунктов пропуска "Турий Рог-Мишань" и "Марково-Хулинь", идею строительства железнодорожных пунктов пропуска "Хулинь-Лесозаводск" и "Мишань-Турий Рог", проект трансграничного конвейера между двумя странами.

Приморская делегация внесла предложение сделать работу пограничных пропускных пунктов круглосуточной.

"Мы знаем, что Китай и Россия - надежные друзья. Поэтому мы надеемся на расширение сотрудничества в большем количестве областей", - сказал в свою очередь мэр Цзиси.

Реконструкция погранперехода "Марково" предполагает строительство нового автомобильного пункта, его работа на время реконструкции приостановлена. 24 мая пресс-служба правительства края сообщала, что ожидаемый срок завершения работ - четвертый квартал 2024 года. В декабре 2022 года пресс-служба Минтранса России сообщила ТАСС, что ведется активная реконструкция автомобильных пунктов пропуска "Кани-Курган", "Марково" и "Краскино" со сроком завершения до 2024 года. При этом до 2021 года указанные объекты финансированием обеспечены не были.