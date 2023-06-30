Собянин: 25% победителей в конкурсе перспективных российских брендов - компании из Москвы

Всего на участие поступило около 5 тыс. заявок

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на конкурсе перспективных российских брендов, который прошел в рамках форума "Сильные идеи для нового времени", 8 из 32 брендов-победителей - компании из Москвы.

"Всего на него (конкурс - прим. ТАСС) поступило порядка 5 тыс. заявок. Победителями стали 32 бренда из 21 региона России. Четверть победителей - восемь компаний - из Москвы. Наши компании первые в номинациях "креативные индустрии", "информационные технологии", "потребительские товары" и "высокие технологии", - написал в пятницу мэр в Telegram-канале.

Собянин отметил, что четыре компании из числа московских победителей являются участниками проекта "Сделано в Москве". Также победителями конкурса, сообщил мэр, стали VR Concept (создатели российской многопользовательской программной платформы для работы с любой 3D-моделью в VR), BASK (производство высокотехнологичной одежды), VMMGAME (разработчик компьютерной мебели), Natty’s (производитель натуральной ореховой пасты) и др.