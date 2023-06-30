30 июня, 05:02

Бригады для установки спутникового ТВ в новых регионах выделят до конца года

По линии Минцифры сформирован график установки спутниковых комплектов "Русский мир", сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. График установки комплектов спутникового телевидения "Русский мир" в новых регионах РФ сформирован, в соответствии с ним до конца года будет обеспечено необходимое число установочных бригад. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко по итогам совещания по исполнению поручений, которые были даны им в рамках поездки в новые регионы в мае 2023 года.

"По линии Минцифры сформирован график установки спутниковых комплектов "Русский мир", по которому до конца года будет обеспечено необходимое количество установочных бригад", - сообщили в аппарате.

До конца года должно быть подключено 155 тыс. комплектов в домохозяйствах новых регионов. Также продолжается установка базовых станций на территории новых субъектов, добавили в аппарате.

В совещании приняли участие представители Минфина, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минспорта, Минцифры России, Федерального агентства по делам национальностей и других заинтересованных ведомств. 

Теги:
РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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