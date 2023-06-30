Чернышенко заявил, что новые регионы активно вливаются в социально-экономическое поле РФ

Вице-премьер отметил, что правительством утверждена программа, которая предполагает комплексное восстановление инфраструктуры в этих субъектах, запуск инструментов федеральных программ и национальных проектов, реализацию социальных мер поддержки

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Новые регионы России - Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области - активно интегрируются в социально-экономическое и правовое пространство страны. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам совещания по исполнению поручений, которые были даны им в рамках поездки в новые регионы в мае 2023 года.

В совещании приняли участие представители Минфина России, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минспорта, Минцифры, Федерального агентства по делам национальностей и ряда других ведомств.

"Новые регионы активно интегрируются в социально-экономическое и правовое пространство России. Правительством РФ утверждена программа социально-экономического развития этих субъектов. Она предполагает комплексное восстановление инфраструктуры, запуск инструментов федеральных программ и национальных проектов, реализацию социальных мер поддержки, как и поручал президент", - сказал Чернышенко, чьи слова привели в его аппарате.

Он подчеркнул, что президент Владимир Путин ставил также задачу по достижению среднероссийских показателей уровня жизни на новых территориях России.

"Необходимо это учитывать при реализации научно-образовательных и спортивных мероприятий, формировании инвестиционных проектов, а также цифровизации и обеспечении связи на этих территориях", - сказал Чернышенко.