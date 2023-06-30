Новые регионы РФ подали заявки на создание модульных отелей на сумму более 300 млн рублей

Как сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, заявки удовлетворены в полном объеме

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Новые регионы России подали заявки на создание модульных отелей на общую сумму 314 млн рублей, заявки удовлетворены в полном объеме: три проекта в ДНР и три в Запорожской области получили поддержку. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" по программе создания модульных некапитальных средств размещения от новых регионов поступило заявок на общую сумму 314 млн рублей. Они были удовлетворены в полном объеме - три проекта ДНР и три проекта Запорожской области получили поддержку", - говорится в сообщении.

Вице-премьер провел совещание, на котором обсуждалось исполнение его поручений по итогам поездки в новые регионы РФ в мае 2023 года.

По поручению Чернышенко, Минэкономразвития проводит инвентаризацию местных объектов туристической индустрии. Подготовлены предложения по восстановлению порядка 30 объектов в Запорожской и Херсонской областях, а также в ЛНР и ДНР. К 1 августа 2023 года должен быть сформирован план по восстановлению объектов с указанием сроков и источников финансирования, включая мероприятия по мастер-планированию территорий, рассказали в аппарате вице-премьера.