Покупки с помощью QR-кодов оплачивают 2% россиян

Согласно исследованию онлайн-сервиса для управления бизнесом "Битрикс24", оплату банковской картой совершают 80% жителей России, наличными - 15%

МОСКВА, 30 июня./ТАСС/. Большинство россиян (80%) оплачивают покупки с помощью банковской карты, 15% - наличным расчетом и 2% - с помощью QR-кодов. Это следует из исследования онлайн-сервиса для управления бизнесом "Битрикс24", которое есть в распоряжении ТАСС

Еще по 1% россиян оплачивают покупки с помощью банковского перевода, криптовалюты и электронных денег, добавляется в исследовании. Из тех, кто платит по QR-коду, почти каждому второму опрошенному удобно это делать.

Для 67% опрошенных комфортно оплачивать по QR-коду от 100 до 1 тыс. рублей. Еще 23% комфортно оплачивать покупки на сумму от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, еще 6% - от 3 тыс. до 10 тыс. рублей, и 4% - от 10 тыс. рублей, добавляется в исследовании.

Из тех, кому неудобно оплачивать покупки по QR-коду, 30% заявляют, что это неудобно и привыкли к другому способу оплаты. На необходимость при оплате заходить в банковское приложение на смартфоне пожаловались 26%, на то, что такую оплату поддерживают не все продавцы - 18%, на необходимость включить и наводить камеру - 12%, и на плохое считывание кода - 6%. Еще 8% выбрали в качестве причины неудобств использования кода ответ "другое", отмечается в исследовании.

"Аналитики "Битрикс24" пришли к важному выводу - россиян больше не удивляет способ оплачивать покупки по QR-коду. Тренд прижился и больше не вызывает отторжения, которое свойственно любым новым технологичным изменениям в базовых сценариях нашей жизни. Предприниматели должны учитывать этот финансовый инструмент и обязательно добавлять его как один из способов оплаты", - отметил директор по продукту "Битрикс24" Юрий Волошин.

Исследование проведено онлайн-сервисом "Битрикс24" с 15 по 16 июня 2023 года среди 1 005 респондентов.