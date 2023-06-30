Reuters: Пакистан и МВФ достигли соглашения на рабочем уровне о выделении $3 млрд

Как сообщило агентство, фонд направит государству средства в течение девяти месяцев для поддержания экономики страны

ИСЛАМАБАД, 30 июня. /ТАСС/. Правительство Пакистана и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренности на рабочем уровне о подписании краткосрочного резервного соглашения, предусматривающего предоставление стране в течение ближайших месяцев кредита в $3 млрд.

Как сообщает в пятницу агентство Reuters, вопрос будет рассмотрен советом директоров МВФ в июле 2023 года. Отмечается, что в рамках соглашения МВФ направит Пакистану $3 млрд в течение девяти месяцев для поддержания экономики страны в период до проведения в октябре в исламской республике парламентских выборов и формирования нового правительства. Эта сумма состоит из до сих пор не полученных Исламабадом $1,4 млрд, которые входят в завершающуюся 30 июня программу расширенного финансирования МВФ, а также новые транши по $500 млн каждый.

Во вторник пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф заявил, что договоренности с МВФ на рабочем уровне о продолжении льготного финансирования будут достигнуты в ближайшие дни. Возможность этого подтвердил Минфин исламской республики, по словам представителей которого Исламабад полностью выполнил все предварительные условия МВФ для получения оставшихся средств по программе расширенного финансирования. Под давлением фонда Исламабад, в частности, ввел дополнительные налоги в бюджете начинающегося 1 июля 2023-2024 финансового года и сократил бюджетные расходы. Центробанк Пакистана при этом повысил учетную ставку до самого высокого за всю историю уровня в 22%.