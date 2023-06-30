FT: крупнейшие европейские компании выступили против норм ЕК по регулированию ИИ

Они заявили, что соответствующий "законопроект поставит под угрозу конкурентоспособность и технологический суверенитет Европы"

ТАСС, 30 июня. Десятки крупнейших европейских компаний, в том числе немецкая Siemens и французская Airbus, выступили против представленного Еврокомиссией (ЕК) пакета норм по регулированию искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times.

"По нашим оценкам, законопроект поставит под угрозу конкурентоспособность и технологический суверенитет Европы без эффективного решения проблем, с которыми мы сталкиваемся и будем сталкиваться", - говорится в письме, подписанном более 150 руководителями компаний и направленном в пятницу в Еврокомиссию, Европарламент и государства Евросоюза.

Подписанты заявили, что их особенно беспокоят правила регулирования в отношении генеративного ИИ. В письме говорится, что разрабатывающие и внедряющие данные системы компании столкнутся с непропорционально высокими затратами на соблюдение правил. За этим может последовать выход компаний из союза, отказ инвесторов от разработки ИИ в Европе и создание "критического разрыва в производительности" по сравнению с США.

Совет ЕС предварительно согласовал 14 июня представленный Еврокомиссией пакет норм по регулированию искусственного интеллекта, который теперь должен быть согласован с Европарламентом. В этом пакете ЕК требует, чтобы при внедрении систем искусственного интеллекта в сферах высокого риска, например в медицине, энергетике, на транспорте, в военной сфере, система не была полностью автоматизирована, а окончательное решение принимал человек. Еврокомиссия также настаивает, чтобы системы обучения ИИ в Евросоюзе строились на основании либеральных ценностей с учетом прав человека и верховенства права.