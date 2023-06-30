Tinder перестал работать в России

Приложение пропало из Play Market и AppStore

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Приложение для онлайн-знакомств Tinder окончательно перестало работать в России, как и было анонсировано его компанией-владельцем, убедился корреспондент ТАСС. Оно также пропало из магазинов приложений Play Market от Google и AppStore от Apple.

Теперь в приложении, если оно не было удалено, нельзя пользоваться его основным функционалом, то есть "свайпать" анкеты людей. В программе лишь появляется уведомление об ошибке и просьба зайти позже.

При этом в аккаунт, по меньшей мере на устройствах с ОС Android, приложение войти пока позволяет.

Ранее в компании Match Group (владелец сервиса) сообщили, что 30 июня также перестанут автоматически продлеваться платные подписки в Tinder в России. За ранее оплаченные полугодовые и годовые подписки пользователи смогут вернуть средства через специальную форму на сайте.

В мае Match Group объявила, что прекратит свою деятельность в России к 30 июня. Match Group, помимо Tinder, также владеет сервисами Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge, PlentyOfFish, Ship и OurTime.