В Китае заявили о наращивании объема контейнерных перевозок

Он вырос на 4,8% за первые пять месяцев 2023 года, сообщили в Министерстве транспорта КНР

ПЕКИН, 30 июня. /ТАСС/. Объем контейнерных перевозок в китайских портах вырос на 4,8% за первые пять месяцев этого года по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении Министерства транспорта КНР.

В январе - мае в портах страны было обработано в общей сложности 122,07 млн единиц контейнеров в стандартном двадцатифутовом эквиваленте.

Грузооборот портов Китая за этот период составил 6,75 млрд тонн, что на 7,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Объем внешнеторговых грузов в этих портах вырос на 8,5%.

В мае грузооборот в портах Китая увеличился на 9% в годовом исчислении, контейнерный оборот вырос на 4,8%.