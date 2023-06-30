Российские авиакомпании за январь - май увеличили перевозки в Китай более чем в 10 раз

За этот период отечественные авиакомпании перевезли 78,8 тыс. пассажиров, отметили в Минтрансе

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российские авиакомпании в январе - мае 2023 года увеличили пассажиропоток между РФ и Китаем более чем в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Отечественными авиакомпаниями из пунктов России в пункты Китая и обратно за январь - май 2023 года перевезено 78,8 тыс. пассажиров, что более чем в 10 раз превышает показатели аналогичного периода 2022 года (7,5 тыс. пассажиров). Это связано со снятием китайской стороной коронавирусных ограничений, а также увеличением количества рейсов между Россией и Китаем", - отмечается в сообщении.

При этом в летнем расписании в этом году регулярные пассажирские рейсы в Китай выполняют пять российских авиакомпаний: "Ираэро", "Аэрофлот", "Аврора", "Сибирь", "Якутия" по 13 маршрутам с общей частотой 32 рейса в неделю, отметили в Минтрансе. С китайской стороны регулярные рейсы выполняют 7 авиакомпаний по 10 маршрутам с общей частотой 45 рейсов в неделю.

В частности, рейсами российских компаний из Москвы напрямую можно добраться в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, из Владивостока - в Пекин, Харбин, из Хабаровска - в Пекин и Харбин, из Новосибирска - в Пекин и Урумчи. Также есть рейсы Южно-Сахалинск - Харбин, Якутск - Харбин, Иркутск - Пекин.

"Министерство транспорта Российской Федерации продолжает консультации на различном уровне с авиационными властями Китайской Народной Республики с целью дальнейшего расширения авиасообщения между нашими странами", - добавили в Минтрансе РФ.