Кабмин утвердил создание единой ТОР в Хабаровском крае

Она будет охватывать Хабаровск, Амурск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, а также рабочие поселки, сельские поселения и муниципальные районы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск", "Николаевск" и "Хабаровск" будут объединены в единую ТОР "Хабаровск". Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Как следует из материалов кабмина, единая территория опережающего развития "Хабаровск" будет охватывать Хабаровск, Амурск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, а также рабочие поселки, сельские поселения и муниципальные районы в Хабаровском крае. Ожидается, что это позволит создать единую систему управления развитием этих территорий, в том числе за счет объединения действующих наблюдательных советов, а также повысить эффективность управления.

С помощью включения дополнительных земельных участков на объединенной ТОР появятся условия для реализации программы "Дальневосточный квартал" в Хабаровске, а также инвестиционного проекта по запуску производства с глубокой переработкой древесины в муниципальном районе имени Лазо, отметили в правительстве. "Это позволит построить новые жилые кварталы, создать свыше 290 рабочих мест и привлечь в регион более 88,5 млрд рублей частных инвестиций", - добавили в кабмине.

ТОР - специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей регионов. Компаниям-резидентам доступны льготы и преференции, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны.