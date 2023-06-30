КТК запустил третий выносной причал на терминале после плановой замены плавучих шлангов

Как отметили в пресс-службе компании, в частности, "в ходе операции при обеспечении всех мер промышленной и экологической безопасности от ВПУ были отсоединены внешний и внутренний рукава"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) запустил в работу третье выносное причальное устройство (ВПУ-3) на морском терминале под Новороссийском после плановой замены плавучих шлангов, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"26 июня 2023 года на морском терминале КТК завершилась плановая замена плавучих шлангов выносного причального устройства ВПУ-3, начатая 29 мая текущего года. В ходе операции при обеспечении всех мер промышленной и экологической безопасности от ВПУ были отсоединены внешний и внутренний рукава (плавучие гибкие шланговые соединения), демонтированы все запланированные к замене три шланга, два морских разрывных соединения, два компенсатора; выполнен обратный монтаж всего оборудования", - сказали в компании.

В настоящее время ВПУ-3 работает в штатном режиме, осуществляется погрузка нефти.

Ранее глава компании Николай Горбань сообщал ТАСС, что КТК допускает одновременную отгрузку нефти со всех трех выносных причальных устройств ВПУ на морском терминале, но все зависит от объемов нефти для поставки.

О КТК

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км.