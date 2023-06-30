Объем экспорта рыбы из России в КНР в I квартале вырос на треть

По данным таможенной статистики КНР, в страну было ввезено около 274,5 тыс. тонн российской рыбопродукции стоимостью $676,7 млн

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Объем экспорта рыбопродукции из России в КНР в первом квартале 2023 года в натуральном выражении вырос на 32,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщила всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

"ВАРПЭ завершила анализ экспортных поставок российской рыбопродукции на ключевых рынках сбыта в первом квартале 2023 года. По данным таможенной статистики КНР, в страну было ввезено около 274,5 тыс. тонн российской рыбопродукции стоимостью $676,7 млн. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года объем импорта в натуральном выражении вырос на 32,9%, в денежном - на 28,4%", - говорится в сообщении ассоциации.

В то же время экспорт в Южную Корею в натуральном выражении сократился на 22,1%, до 111,6 тыс. тонн, в стоимостном - на 13%, до $312,6 млн. "Снижение экспорта в Республику Корея обусловлено сокращением поставок мороженой рыбы, прежде всего минтая. В то же время рост поставок этой продуктовой категории обеспечил рост экспорта в КНР", - рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

"Это говорит о том, что мы возвращаемся к допандемийной логистике экспорта в страны Азии и та продукция, которая ранее шла в Китай через Корею, теперь идет напрямую", - отметил Зверев. Он также рассказал, что в настоящее время укрепился и другой тренд - снижение стоимости определенных категорий российской рыбопродукции на основных рынках сбыта, в первую очередь китайском.

Так, при росте поставок мороженой рыбы на 34,2% их стоимость выросла только на 29,3% ($417,3 млн). Более сложная ситуация с филе и прочим мясом рыбы, включая фарш: при росте поставок на 11,5% (до 3 тыс. тонн) их стоимость снизилась на 15,7% (до $7 млн). Аналогичная ситуация в секторе ракообразных: при практически двукратном росте экспорта (до 8,6 тыс. тонн) его стоимость выросла лишь на 39%, до $243 млн.

По мнению Зверева, необходимо реагировать на меняющуюся конъюнктуру, предлагая дистрибьюторам и переработчикам Китая нестандартные решения, и активно искать альтернативные рынки сбыта.