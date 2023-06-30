"Газпром" не выплатит дивиденды за 2022 год

Совет директоров холдинга ранее рекомендовал акционерам не утверждать их с учетом выплаты рекордных промежуточных дивидендов за I полугодие 2022 года в объеме 1,208 трлн рублей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Акционеры "Газпрома" на годовом собрании не приняли решения по вопросам о распределении прибыли и о выплате дивидендов за 2022 год, говорится в сообщении холдинга.

Ранее совет директоров "Газпрома" рекомендовал акционерам не утверждать дивиденды за 2022 год с учетом выплаты рекордных промежуточных дивидендов за I полугодие прошлого года в объеме 1,208 трлн рублей. Как отмечал замглавы холдинга Фамил Садыгов, компания не стала дожидаться итогов года, а дала возможность акционерам получить столь значительную сумму заранее и обеспечила им сверхприбыль, направив на выплату дивидендов на 115 млрд рублей больше уровня, предусмотренного дивидендной политикой.

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в 2022 году упала на 41,4% - до 1,226 трлн рублей. Добыча "Газпрома" в 2022 году снизилась на 20% - до 412,6 млрд куб. м, экспорт в дальнее зарубежье - на 45,5%, до 100,9 млрд куб. м.

Осенью 2022 года "Газпром" выплатил первые в своей истории промежуточные дивиденды по итогам I полугодия в размере 51,03 рубля на акцию или 1,208 трлн рублей в сумме. Это рекордный показатель для "Газпрома" и российского фондового рынка. В дальнейшем "Газпром" также был намерен выплачивать не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, отмечал Садыгов.

Ранее, в июне 2022 года, акционеры "Газпрома" решили не выплачивать дивиденды за 2021 год. Тогда в компании назвали главными приоритетами инвестпрограмму, подготовку к зиме и необходимость выплаты повышенных налогов. После этого Госдума приняла поправку в Налоговый кодекс РФ о разовом повышении НДПИ на добычу газа для "Газпрома" на 1,248 трлн рублей суммарно за налоговый период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года. Позднее НДПИ для "Газпрома" был повышен еще раз - на 50 млрд рублей ежемесячно в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года. Таким образом, с "Газпрома" будет суммарно собрано дополнительно 1,8 трлн рублей выплат НДПИ в 2023-2025 годах.

Дивидендная политика "Газпрома"

Дивидендная политика "Газпрома", утвержденная советом директоров компании в конце 2019 года, предполагает поэтапное повышение доли скорректированной чистой прибыли по МСФО, направляемой на выплату дивидендов, с 30% по итогам 2019 года до 50% по итогам 2021 года и последующих годов. Но "Газпрому" уже в 2020 году удалось достичь целевого показателя по направлению на дивиденды 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Росимуществу принадлежит 38,37% акций "Газпрома", государственному "Роснефтегазу" - 10,97%, "Росгазификации" - 0,89%.