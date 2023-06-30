Акционеры "Сургутнефтегаза" утвердили дивиденды за 2022 год из расчета 0,8 рубля на акцию

Чистая прибыль компании по РСБУ упала в восемь раз к 2021 году

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Годовое собрание акционеров "Сургутнефтегаза" утвердило дивидендные выплаты по итогам 2022 года из расчета 0,8 рубля на привилегированную и обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 20 июля.

По итогам 2021 года "Сургутнефтегаз" выплатил дивиденды из расчета 0,8 рубля на обыкновенную акцию и 4,73 рубля на привилегированную акцию. Чистая прибыль компании по РСБУ в 2021 году сократилась на 30%, до 513,22 млрд рублей, при этом годовую отчетность по МСФО компания не раскрывала.

Финансовые результаты "Сургутнефтегаза" по МСФО за 2022 год также не публиковались, а чистая прибыль компании по РСБУ упала в восемь раз к 2021 году, до 60,7 млрд рублей.

"Сургутнефтегаз" - одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Основные направления деятельности компании - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти, газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов газопереработки.