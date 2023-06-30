Более 80% выпуска зеленых облигаций Москвы для населения приобрели жители столицы

Привлеченные средства направят на замену автобусного парка на современные электробусы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Более 1,6 млн зеленых облигаций Москвы для населения приобрели за месяц жители столицы и других регионов, это эквивалентно сумме в 1,63 млрд рублей. Привлеченные средства направят на улучшение экологической обстановки в городе, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента финансов.

"Жители столицы и других регионов приобрели 81,4% выпуска зеленых облигаций Москвы для населения. Привлеченные средства направят на реализацию одного из приоритетных городских экологических проектов - замену автобусного парка на современные электробусы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что размещение облигаций началось 30 мая на финансовой платформе "Финуслуги" Московской биржи и продлится до 29 ноября. Срок обращения ценных бумаг составляет два года. Ставка купонного дохода составляет 8,5% годовых, что сопоставимо с процентами по депозитам крупнейших российских банков, а также превышает доходность по накопительным счетам и текущий уровень инфляции. Купонный доход выплачивается ежеквартально. Первую выплату владельцы облигаций получат 29 августа 2023 года.

"За первый месяц размещения граждане приобрели 1,63 млн зеленых облигаций Москвы для населения, что эквивалентно 1,63 млрд рублей. Высокий спрос говорит о востребованности нового финансового продукта. Зеленые облигации Москвы для населения - надежный и выгодный для жителей инструмент, который обеспечивает стабильный инвестиционный доход и помогает сделать столицу экологичнее и современнее. Выпуск облигаций также направлен на повышение финансовой грамотности граждан и развитие у них навыков ответственного инвестирования", - привели в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента финансов Елены Зяббаровой.