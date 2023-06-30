Российский рынок акций в начале торгов демонстрирует снижение ведущих индексов

По данным на 10:15 мск, индекс Мосбиржи опускался до 2 792,74 пункта, индекс РТС - до 997,04 пункта

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует снижение ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,13% - до 2 792,74 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,97%, до 997,04 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,01% - до 2 796 пункта, а индекс РТС опустился ниже 1 000 пунктов впервые с 20 апреля 2023 года, до 999,4 пункта (-0,74%).

По данным на 10:15 мск, курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 0,74%, до 88,22 рубля, евро находился на отметке в 95,87 рубля (+0,81%). В то же время юань прибавлял 0,69%, достигая 12,14 рубля.