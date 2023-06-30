"ИКС Холдинг" примет решение о выпуске облигаций и выходе на IPO на Мосбирже до конца года

Как сообщили в компании, идут обсуждения по этому вопросу

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. ИТ-группа "ИКС Холдинг" рассматривает возможность выпуска облигаций на Московской бирже и выхода на IPO, окончательное решение будет принято до конца 2023 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Мы рассматриваем такую возможность [по размещению облигаций на Мосбирже и выходе на IPO]. Идут обсуждения. До конца года определимся", - сообщили ТАСС в пресс-службе в ответ на соответствующий запрос.

Ранее о том, что "ИКС холдинг" рассматривает возможность размещения первого выпуска облигаций на Московской бирже в 2024 году, а также выход на IPO, сообщила в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на собеседника, близкого к компании.

Консолидированная выручка российской IT-группы "ИКС Холдинг" по итогам 2022 года увеличилась в сравнении с 2021 годом на 115%, до 91 млрд рублей. "ИКС Холдинг" объединяет производителя вычислительной техники ГК Yadro, поставщиков оборудования для системы оперативно-разыскных мероприятий "Цитадель" и "Криптонит", разработчика решений в сфере информационной безопасности "Гарда Технологии", и компанию, которая занимается запуском низкоорбитальных спутников "Бюро 1440".