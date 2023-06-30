Whoosh сообщил о росте показателя проникновения сервиса в городах присутствия в РФ до 24%

По данным компании, в 2022 году этот показатель составлял 19%

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Показатель проникновения кикшерингового сервиса Woosh в городах присутствия в России с 2022 года по конец июня 2023 года вырос с 19% до 24%.

"В 2023 году показатель проникновения сервиса в городах присутствия в России вырос до 24%. Согласно этим данным, почти каждый четвертый житель городов присутствия Whoosh арендовал электросамокат или электровелосипед Whoosh. Для сравнения: в 2022 году этот показатель составлял 19%", - говорится в сообщении компании.

Показатель проникновения увеличивается вместе с ростом пользователей и флота сервиса, отмечается в сообщении. Процент проникновения сервиса в Екатеринбурге, Краснодаре, Тюмени и Нижнем Новгороде значительно выше среднего показателя по России. В частности, в Екатеринбурге показатель в 2023 году составил 39%, Краснодаре - 29%, Тюмени - 35%, Нижнем Новгороде - 28%.