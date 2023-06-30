Сотовые операторы попросили разрешить им поднимать тарифы на 5% сверх уровня инфляции

Как сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, отбором и проработкой предложений занимается Минцифры

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Рабочая группа по фиксированной связи предложила разрешить операторам мобильной связи ежегодно поднимать тарифы на связь на уровень, превышающий инфляцию на 5%. Отбором и проработкой предложений занимается Минцифры РФ, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Правительством такая инициатива не предлагалась, она была выдвинута рабочей группой по фиксированной связи, в числе других предложений", - отметили в аппарате в ответ на запрос ТАСС.

ТАСС направил соответствующий запрос в Минцифры РФ и в Федеральную антимонопольную службу.

Ранее о такой инициативе писала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По данным газеты, предложение выдвинули представители операторов мобильной связи на сессии по обсуждению развития отрасли связи до 2035 года, которую 20 июня провел премьер России Михаил Мишустин.

В Минцифры сообщили "Коммерсанту", что ознакомились с прогнозом операторов о росте тарифов на услуги связи на 5% в год к уровню инфляции. По мнению министерства, такой прогноз связан с необходимостью проведения масштабного обновления инфраструктуры для внедрения новых технологий в условиях высокой закредитованности самих операторов и наличия у них значимых социальных обязательств.

Однако, считают в министерстве, индексация возможна только при выполнении ряда условий: во-первых, при обеспечении дифференцированного подхода, который гарантирует экономическую доступность современных услуг связи для всех групп населения, в том числе обязательное продолжение программы бесплатного доступного интернета. Во-вторых, рост должен быть плавным и поэтапным. Также необходимо договориться о механизме, который гарантирует исполнение обязательств по инвестициям в обновление инфраструктуры связи.