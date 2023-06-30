МГТС с июля повышает плату за городской телефон на 5% из-за роста затрат на инфраструктуру

Также сообщается об изменении с 1 июля стоимости звонков на городские, мобильные номера и стоимости дополнительных услуг при их наличии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Провайдер МГТС (Московская городская телефонная сеть, входит в группу МТС) с 1 июля 2023 года повышает ежемесячную плату за городской телефон на 13-53 рублей в зависимости от тарифа, соответствующие уведомления о повышении стоимости приходит клиентам провайдера.

Тарифы повышаются в связи с увеличением затрат на поддержание телеком-инфраструктуры, пояснили ТАСС в МТС.

В уведомлении, которое получил и корреспондент ТАСС, также сообщается об изменении с этой же даты стоимости звонков на городские, мобильные номера и стоимости дополнительных услуг при их наличии. На сколько изменится стоимость этих опций, в сообщении не уточняется.

В пресс-службе МТС ТАСС пояснили, что стоимость услуг местной и внутризоновой телефонной связи для абонентов МГТС изменится не более чем на 5,3%. "Например, стоимость одной минуты местного соединения увеличится не более чем на 7 копеек, - уточнили там. - Корректировка тарифов 1 июля 2023 года обусловлена ростом затрат на поддержание телеком-инфраструктуры".

На сайте МТС при этом уже появилась информация об изменениях с 1 июля стоимости ряда дополнительных услуг для абонентов - физических лиц. Так, автоматический определитель номера будет стоить 59 рублей в месяц, конференц-связь - 22 рублей, переадресация входящих вызовов - 28 рублей.

В МТС подчеркнули, что цена на услуги фиксированной телефонии регулируется государством. Предельные тарифы для телеком-операторов на услуги местной и внутризоновой телефонной связи утверждает Федеральная антимонопольная служба, учитывая инфляцию. В последний раз стоимость этих услуг МГТС для физических лиц менялась в апреле 2022 года.