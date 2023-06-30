Токио исключил проекты на Сахалине и "Арктик СПГ-2" из-под запрета на предоставление услуг

Вместе с тем с 30 сентября Япония запретит предоставление РФ услуг по проведению строительных и инженерных работ в рамках санкций из-за СВО

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Япония с 30 сентября введет запрет на предоставление РФ услуг по проведению строительных и инженерных работ в рамках санкций из-за ситуации на Украине. Как сообщило в пятницу японское министерство экономики, торговли и промышленности, эти меры не будут распространяться на нефтегазовые проекты "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Арктик СПГ-2".

"Данная мера не распространяется на операции по оказанию услуг, которые определены министерством экономики, торговли и промышленности как особо необходимые для обеспечения энергетической безопасности Японии", - отмечается в сообщении ведомства.

Ведомство поясняет, что речь идет о сделках "по оказанию услуг, связанных с разведкой, добычей, сжижением, хранением, транспортировкой и перевалкой сырой нефти и природного газа, а также о сопутствующих им услугах, которые относятся к проектам "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Арктик СПГ-2".

Япония, крупнейший в мире импортер сжиженного природного газа (СПГ), получает порядка 9% всего импорта этого вида топлива из России. Этот объем обеспечивает порядка 3% генерации электроэнергии в стране, являющейся третьей экономике мира. В Токио неоднократно подчеркивали важность проектов "Сахалин-2" и "Сахалин-1" для энергетической безопасности страны, а японские компании сохранили участие в них и после решения РФ об их переводе в российскую юрисдикцию. В этих условиях Япония согласовала с партнерами по G7 (Группе семи), вводящими санкции против Москвы, исключение из-под действия потолка цен на нефть проекта "Сахалин-2", основным продуктом которого является СПГ, а поставки нефти увязаны с газовыми контрактами.

Санкции Японии, которые из-за ситуации на Украине вводились в несколько этапов, затрагивают уже около 1 000 человек и порядка 100 организаций из России. Кроме того, были заморожены активы Альфа-банка, ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия", Сбербанка, Совкомбанка, а также еще порядка 40 организаций и компаний. Помимо этого, Япония утвердила список запрещенных к экспорту товаров и технологий, в котором находятся уже порядка 800 наименований.

Последний пакет санкций против РФ, в который в том числе вошел запрет на предоставление инженерных и строительных услуг, был утвержден кабинетом министров Японии 26 мая.