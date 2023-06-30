Главы Минпромторгов России и Китая обсудили промышленное партнерство двух стран

Денис Мантуров и Цзинь Чжуанлун обсудили основные направления сотрудничества двух стран, дальнейшее расширение взаимодействия

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров и министр промышленности информатизации КНР Цзинь Чжуанлун обсудили промышленное сотрудничество России и Китая. Об этом говорится в сообщении правительства РФ по итогам восьмого заседания подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

"На встрече обсуждены основные направления промышленного сотрудничества двух стран, и в соответствии с задачами, поставленными руководителями двух стран, дальнейшее расширение взаимодействия и повышение качества сотрудничества", - отмечается в сообщении.

В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Китай. Сначала он прибыл в Шанхай, где принял участие в китайско-российском бизнес-форуме. В Пекине председатель правительства РФ встретился с премьером Госсовета Ли Цяном и председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе визита подписаны двусторонние документы, в том числе меморандум о расширении торгового сотрудничества.