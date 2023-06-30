Лавров: РФ поставит зерно в беднейшие страны за свой счет при прекращении зерновой сделки

Как добавил глава МИД РФ, Россия не видит доводов в пользу продления сделки в настоящее время

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия будет обеспечивать поставки зерна в беднейшие страны за свой счет и в надлежащем объеме, если зерновая сделка прекратится. Об этом заявил в пятницу на онлайн-брифинге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы в случае прекращения действия черноморской инициативы обеспечим поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счет, безвозмездно", - сказал Лавров.

Он добавил, что Россия не видит доводов в пользу продления зерновой сделки на данный момент, часть сделки по украинскому зерну давно стала коммерческой. "Я не вижу, какие есть доводы у тех, кто хотел бы продолжить действие этой черноморской инициативы, потому что она, как я уже сказал, в части украинского зерна давно стала коммерческой", - сказал он.