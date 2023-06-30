Сбой в работе багажной системы Шереметьево устранили

Проблема затронула багаж как на внутренних, так и на международных рейсах, при этом вылеты проходили по расписанию

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сбой в работе багажной системы аэропорта Шереметьево, произошедший накануне, устранен. Об этом журналистам сообщила директор дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

"С 05:10 мск 30 июня система обработки багажа полностью восстановлена силами IT-служб аэропорта, обслуживание пассажиров и рейсов в Шереметьево обеспечивается в штатном режиме. Неотправленный багаж полностью обработан, досылается пассажирам следующими в пункты назначения рейсами", - отметила она.

Сбой произошел в четверг в 19:45 мск по техническим причинам. Проблема затронула багаж как на внутренних, так и на международных рейсах, при этом вылеты проходили по расписанию.

Информацию о статусе багажа можно уточнить в кол-центрах авиакомпаний и Шереметьево.