СМИ: Индия планирует готовить квалифицированных специалистов для 30 стран

С этой целью индийское правительство создаст по всей стране 30 международных центров профессиональной подготовки Skill India для обучения иностранных граждан различным наиболее востребованным профессиям

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июня. /ТАСС/. Индия намерена сотрудничать в подготовке квалифицированных специалистов и рабочих в различных отраслях с 30 государствами. Об этом в пятницу сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники.

С этой целью индийское правительство создаст по всей стране 30 международных центров профессиональной подготовки Skill India для обучения иностранных граждан различным наиболее востребованным профессиям.

По данным источников, готовность обучать в Индии своих специалистов выразили 16 развитых стран, включая США, Великобританию, Канаду, Австралию, Германию, Японию, Швецию и Финляндию. По оценкам, в ближайшие пять лет потребность этих государств в квалифицированных рабочих кадрах составит около 3,7 млн человек.

В целях успешной реализации программы по подготовке специалистов из зарубежных стран МИД Индии совместно с другими ведомствами ведет разработку соглашений, определяющих въезд, обучение и стажировку в стране иностранных граждан.

К настоящему времени правительство Индии подписало меморандумы о взаимопонимании, касающиеся подготовки специалистов, с Австралией, Белоруссией, Великобританией, Германией, Данией, Катаром, Китаем, ОАЭ, Францией, Швейцарией и Японией.