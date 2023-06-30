Экопроект "Генеральная уборка" продолжит мероприятия проекта "Чистая страна" с 2025 года

Благодаря ликвидации 191 несанкционированной свалки в границах городов улучшится качество жизни почти 22 млн человек, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко

ОМСК, 30 июня. /ТАСС/. Федеральный экологический проект "Генеральная уборка", направленный на ликвидацию экологически опасных объектов, продолжит мероприятия проекта "Чистая страна" с 2025 года. Об этом сообщила журналистам в пятницу вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Федеральный проект "Чистая страна" реализуется по двум направлениям. Благодаря ликвидации 191 несанкционированной свалки в границах городов (площадью от 2 га до 143,7 га) улучшится качество жизни почти 22 млн человек. В рамках второго направления осуществляется ликвидация 88 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. Он рассчитан до 2024 года.

"В стране есть еще много проблемных точек - и заброшенных промышленных предприятий, и полигонов размещения ТКО, и всем этим нужно заниматься. Нужно не бросать эту работу, как бы тяжело ни было и какие бы приоритезации ни случались в моменте времени с точки зрения расходования бюджетных средств. Проект чистая страна трансформируется с 2025 года. Мы продолжим эту работу в рамках инициативы "Генеральная уборка", - сказала она.

Вице-премьер отметила работу, которая проводится в рамках проекта на Дальнем Востоке, где идет процесс подъема затонувших кораблей. "Вы знаете, мы поднимаем корабли на Дальнем Востоке, недавно штаб проводила - хорошая динамика, бизнес включился в этот процесс, мы со стороны государства в рамках мер таможенно-тарифного регулирования даем квоты на вывоз металлолома. Потому что с Дальнего Востока на металлургические заводы не привезешь металлолом, а он востребован, оказывается, на мировом рынке. И таким образом, предприниматели свой рубль частный вкладывают в подъем корабля - это одна часть инициативы. А вторая часть - это уборка на суше. То есть фактически трансформация "Чистой страны", и так мы продолжим", - пояснила она.

Главная цель проекта "Генеральная уборка" - решение многолетней проблемы ликвидации экологически опасных объектов на всей территории РФ. В проект входит комплекс мероприятий, включающий в себя инвентаризацию объектов накопленного вреда на территории всей страны, а также оценку их воздействия на жизнь и здоровье населения. По итогам обследования и оценки объектов накопленного вреда будет обеспечена их ликвидация.