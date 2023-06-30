"ВСМПО-Ависма" запустила производственный комплекс площадью 10 тыс. кв. м на Урале

Комплекс строился последние три года

ВЕРХНЯЯ САЛДА /Свердловская область/, 30 июня. /ТАСС/. Крупнейший в мире производитель титана - корпорация "ВСМПО-Ависма" - запустил в Верхней Салде Свердловской области производственный комплекс по обработке колец и дисков из титана и титановых сплавов. Комплекс строился последние три года, общая площадь его корпусов составила 10 тыс. кв. м , передает в пятницу корреспондент ТАСС.

"Мы с вами сегодня присутствуем на значимом событии - открытии нового комплекса по обработке колец и дисков из титановых сплавов. Проект, который занял более трех лет, <...> его реализация позволила нам выйти на новый уровень, улучшить портфель заказов, что важно - создать новые рабочие места, создать перспективу в том числе и для нашего сообщества", - сказал член совета директоров "ВСМПО-Ависма" Максим Смирнов на церемонии запуска комплекса.

Он добавил, что объем инвестиций в строительство комплекса составил 3,2 млрд рублей.

В пресс-службе корпорации уточнили, что в цехе запущена первая очередь линии получистовой обработки колец и дисков. Следующим этапом инвестпроекта станет строительство второй очереди, которая позволит проводить чистовую обработку колец и дисков для авиации и двигателестроения. "Тот результат, который мы видим сегодня, превзошел наши ожидания: новое производство, не имеющее аналогов в России, обещает не только создание новых рабочих мест, но и рост объемов производимой для российской промышленности продукции", - привели в корпорации слова зампредседателя совета директоров "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова.

ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиационной промышленности.