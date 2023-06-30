В Новых Ватутинках до конца года построят крупный торгово-бытовой центр

Площадь объекта составит около 13,5 тыс. кв м

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Крупный торгово-бытовой центр площадью около 13,5 тыс. кв м появится до конца 2023 года в Новых Ватутинках Десеневского поселения Троицкого административного округа Москвы. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он отметил, что Десеневское поселение стало "примером реализации политики комплексного развития территорий, принципа сбалансированной застройки". "В этом районе построены четыре крупных жилых комплекса, и одновременно мы активно вводим социальные, культурные объекты, магазины, создаем рабочие места, успешно развиваем транспортную инфраструктуру", - продолжил глава департамента.

По его словам, за последние два года здесь появились две магистральные автодороги, запущены новые маршруты общественного транспорта, на очереди - станция метро Троицкой линии. "Реализацией такого мероприятия мы не только повысим комфорт проживания на территориях, разместив торговые и бытовые точки в шаговой доступности для жителей, но и создадим новые рабочие места", - заметил Жидкин.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, торгово-бытовой центр представляет собой двухэтажное здание, фасады которого выполняются из структурного стекла с применением цветных панелей и жалюзи, дополненных эффектной светодиодной подсветкой. "Ярким архитектурным акцентом станут декоративные опоры из окрашенного фиброцемента, поддерживающие пластичный карниз", - сказали в департаменте.