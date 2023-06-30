Пользователи криптобиржи Binance позитивно оценили долгосрочные перспективы криптовалюты

Опрос показал, что несмотря на события на рынке за последний год, 47,1% инвесторов сохранили свои активы, более трети (35,6%) - их увеличили, и лишь 17,3% - сократили

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Около 88% опрошенных институциональных и VIP-пользователей одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance положительно оценивают долгосрочные перспективы криптоактивов (на промежутке предстоящих десяти лет). Это следует из опроса 208 институциональных и VIP-пользователей Binance, который проводился с 31 марта по 15 мая 2023 года.

"Институциональные инвесторы уверены, что примеры использования в реальных условиях и улучшение нормативной определенности помогут стимулировать внедрение криптовалют", - говорится в анализе, предоставленном пресс-службой криптобиржи.

Кроме того, 63,5% опрошенных положительно относятся к криптовалютным активам в перспективе следующих 12 месяцев. Опрос также показал, что институциональные пользователи считают, что больше реальных вариантов использования (26,9%) и улучшение ясности регулирования (25,3%) будут стимулировать внедрение, а не более высокие котировки (3,4%). Это может свидетельствовать о том, что институциональное участие носит долгосрочный характер и, следовательно, менее активно реагирует на краткосрочные рыночные циклы, поясняют эксперты.

Опрос также показал, что несмотря на события на рынке за последний год, большинство (47,1%) инвесторов сохранили свои криптовалютные активы, более трети (35,6%) - их увеличили, и лишь 17,3% - сократили.

Большинство респондентов ожидают увеличения (50%) или сохранения (45,7%) своих криптовалютных активов в течение следующих 12 месяцев. Только 4,3% инвесторов заявили, что рассчитывают их сократить.

Около 43% инвесторов указали, что возможность получения больших доходов от инвестиций является наиболее убедительным аргументом в пользу инвестирования в криптовалюты. Для 37,5% основной мотивацией является получение долгосрочного доступа к новым технологиям.

Централизованные биржи остаются самой популярной платформой для институциональной торговли (90,5%) и депозитарной деятельности (58,2%). Ликвидность (28%), безопасность (26%) и репутация (22,5%) были тремя главными критериями при выборе торговой платформы. При этом большая часть респондентов настроена более позитивно в отношении биткойна по сравнению с другими криптовалютами (47,3% против 33,2%). Также 22,1% инвесторов стали более негативно относиться к криптовалютам в целом, а всего 4,8% придерживались такого же мнения в отношении биткойнов.