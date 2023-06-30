Минфин Швеции заявил, что инфляция негативно влияет на экономику и домохозяйства страны

Потребление шведских домохозяйств снижалось четыре квартала подряд, отметили в ведомстве

СТОКГОЛЬМ, 30 июня. /ТАСС/. Рост цен и процентных ставок в Швеции сильнее всего сказывается на шведских домохозяйствах и инвестициях в жилье, что влияет на национальную экономику. Об этом говорится в последнем прогнозе макроэкономического развития и государственных финансов, представленном в пятницу Минфином страны.

"Потребление шведских домохозяйств снижалось четыре квартала подряд, и ожидается, что эта тенденция продолжится и несколько усилится в течение года. Также наблюдается спад на рынке жилья, а падение инвестиций в жилье сказывается на развитии экономики", - отмечается в пресс-релизе ведомства.

По прогнозам министерства, ВВП в 2023 году упадет на 0,4%, что несколько меньше, чем предполагалось в апреле (на 1%). Это объясняется ростом экспорта в начале года, а также более высоким спросом на рабочую силу на рынке труда.

Минфин ожидает укрепления экономики в 2024 году на 0,8%, когда инфляция снизится, а рост реальных доходов населения ускорится. Доходы государства в период с 2022 по 2024 год не увеличиваются, а высокие цены, как ожидается, приведут к увеличению расходов, в частности, в муниципальном секторе. Инфляция в этом году составит в среднем 8,6% (в апреле прогнозировалось 8,8%), в 2024 году - 3,6%.

"Неопределенность вокруг будущего развития все еще велика. Базовая инфляция высока, что характеризует экономическое развитие", - прокомментировала прогноз ведомства министр экономики Элизабет Свантессон. Она выразила обеспокоенность жарким и засушливым летом. "Засуха может сильно ударить по шведским фермерам, что в долгосрочной перспективе способно привести к дальнейшему росту цен на продукты питания и другие товары", - считает Свантессон.