В Хабаровском крае заявили, что объединение ТОР сократит издержки и улучшит работу

Глава региона Михаил Дегтярев добавил, что объединенная ТОР "Хабаровск" включит 97 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций 232 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 30 июня. /ТАСС/. Объединение территорий опережающего развития (ТОР) в Хабаровском крае позволит сократить административные издержки и улучшит взаимодействие с инвесторами проектов. Об этом сообщил ТАСС глава региона Михаил Дегтярев.

"Объединение трех территорий в ТОР "Хабаровск" позволит сэкономить административные издержки, усилить оперативность в принятии решений по реализации и финансированию объектов инфраструктуры ТОР. Мы улучшим сервисы взаимодействия с резидентами ТОР за счет централизации обмена и принятия решений на базе единой управляющей компании УК "КРДВ Хабаровск", - сказал Дегтярев.

Он сообщил, что объединенная ТОР "Хабаровск" включит 97 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций 232 млрд рублей. Проектами планируется создание 11,6 тыс. рабочих мест.

В единую ТОР "Хабаровск" будут объединены ТОР "Комсомольск", "Николаевск" и "Хабаровск", соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Единая ТОР будет охватывать Хабаровск, Амурск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, а также рабочие поселки, сельские поселения и муниципальные районы в Хабаровском крае.

С помощью включения дополнительных земельных участков на объединенной ТОР появятся условия для реализации программы "Дальневосточный квартал" в Хабаровске, а также инвестиционного проекта по запуску производства с глубокой переработкой древесины в муниципальном районе имени Лазо. Это позволит построить новые жилые кварталы, создать свыше 290 рабочих мест и привлечь в регион более 88,5 млрд рублей частных инвестиций.

ТОР - специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей регионов. Компаниям-резидентам доступны льготы и преференции, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны.