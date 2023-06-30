Исследование: "Тинькофф мобайл", "Мегафон" и МТС имеют больше всего опций защиты от спама

По данным информационно-аналитического агентства TelecomDaily, спам-звонки получают более 77% абонентов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Больше всего опций для предотвращения нежелательных вызовов предоставляют операторы "Тинькофф мобайл", "Мегафон" и МТС. Об этом говорится в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily, посвященного эффективным способам защиты от спамеров и телефонных злоумышленников.

"Наибольшее количество сервисов для защиты от телефонных мошенников зарегистрировано в сетях "Тинькофф мобайл", "Мегафон" и МТС - пять из шести", - сказано в исследовании.

В нем отмечается, что по сумме баллов, выставленных данным сервисам экспертами, лидирует "Тинькофф мобайл", в том числе за счет того, что оператор предоставляет современный функционал.

Вместе с тем, по данным агентства, пользователи чаще доверяют экосистемным решениям. Так, за год доля сомневающихся в том, что их банковский счет при пользовании услугами оператора связи, входящего в общую экосистему с банком, не защищает от спама, снизилась с 43% до 22%. "Сразу 94% абонентов убеждены, что защиту от мошенников и спама должен брать на себя именно оператор связи. Больше всего таких абонентов в сети "Тинькофф мобайл" - 97%", - отмечается в исследовании.

Согласно приведенным данным, спам-звонки получают более 77% абонентов. При этом 60% из них сообщили, что им приходят нежелательные SMS-сообщения, а 47% сталкиваются со спамом в мессенджерах, с действиями телефонных мошенников, в том или ином виде, имели дело более 94% респондентов. Около 80% опрошенных считают, что опции анти-спама должны предоставляться без абонентской платы.

TelecomDaily провело опрос совершеннолетних жителей РФ, которые пользуются мобильной связью, методом онлайн-анкетирования. Всего в нем приняли участие свыше 1,8 тыс. человек. Опрос прошел на собственной платформе TelecomDaily.