Почти две трети юристов считают необходимым законодательно регулировать сферу ИИ в России

Свыше 70% из них считают, что самой популярной проблемой могут стать споры из-за нарушений авторских прав, говорится в исследовании образовательной платформы Moscow Digital School

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Более 60% юристов считают необходимым законодательно регулировать сферу искусственного интеллекта (ИИ) в России, а свыше 70% из них считают, что самой популярной проблемой могут стать споры из-за нарушений авторских прав. Об этом говорится в исследовании образовательной платформы Moscow Digital School, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Более половины юристов (60,7%) уверены в необходимости законодательного регулирования сферы искусственного интеллекта в России", - сказано в исследовании.

Согласно приведенным данным, в отношении рисков применения ИИ 77% опрошенных связывают юридические риски с возможными спорами из-за нарушения авторских прав, а более 50% назвали репутационные риски из-за некачественного предоставления услуг ИИ. Также юристы считают, что рисками могут стать возможное раскрытие конфиденциальной информации и зависимость от технологии, которая может привести к снижению профессионализма и компетенции специалистов.

"Респонденты указали на важность принятия законов, которые бы регулировали вопросы авторства, а также другие вопросы, связанные с определением объема полномочий правообладателя объектов интеллектуальной собственности, сгенерированных с помощью ИИ", - говорится в исследовании.

Вместе с тем вторым существенным аспектом регулирования стал вопрос защиты персональных данных и конфиденциальности информации, передаваемой людьми ИИ-сервисам. Отдельно респонденты подчеркнули необходимость введения определения искусственного интеллекта и связанных с ним решений, а также регулирование этических вопросов применения ИИ. "Кроме того, была отмечена важность введения системы маркировки на материалах, созданных с использованием искусственного интеллекта", - сообщается в исследовании.

В опросе образовательной платформы Moscow Digital School приняли участие более 500 юристов крупных российских IT-компаний и сотрудников юридических фирм, занимающихся интеллектуальной собственностью и информационными технологиями на уровне Senior Associate и выше.