В "Нетологии" сообщили о дефицит IT-кадров в Европе

В 3% вакансий ищут русскоязычных специалистов, отмечается в исследовании компании

МОСКВА, 30 июня./ТАСС/. Европа весной 2023 года начала испытывать дефицит IT-специалистов - 10% всех вакансий на местном рынке труда пришлось на IT-кадры, при этом в 3% вакансий ищут специалистов со знанием русского языка, говорится в исследовании образовательной компании "Нетология" и международного коммуникационного агентства Zecomms Agency.

"Больше всего вакансий для IT-специалистов весной 2023 года было опубликовано в Европе - 416 тыс., или 51% от всех опубликованных IT-вакансий на крупных мировых рынках. При этом IT-вакансии составили 10% от всего европейского рынка труда", - отмечается в исследовании.

Европа лидирует и по количеству вакансий IT-специалистов со знанием русского языка - это 3% от всех IT-вакансий в регионе, в то время как в других исследуемых регионах доля таких объявлений не выше 1%.

Чаще всего русскоязычных специалистов ищут в Польше и Венгрии, Австрии и Греции. В целом среди европейских стран больше всего IT-специалистов весной 2023 года искали в Германии (103,1 тыс. вакансий), Франции (65, 7 тыс.), Нидерландах (32,8 тыс.), Ирландии (30 тыс.) и Польше (29,3 тыс.).

В США за март - май 2023 года было опубликовано 289,7 тыс. вакансий для IT-специалистов (6% от внутреннего рынка труда). В Латинской Америке - 61,3 тыс. вакансий по различным IT-специальностям, при этом больше всего айтишников в регионе требуется Мексике (29, 2 тыс.), Бразилии (11, 7 тыс. ) и Колумбии (4,8 тыс.). Однозначные лидеры в Азии и на Ближнем Востоке - Китай (21,6 тыс.) и Объединенные Арабские Эмираты (11,1 тыс.).

Больше всего ищут специалистов технической поддержки (17% от общего числа IT-вакансий), на втором месте - программный инженер (16%).

"Что касается России, то наиболее востребованными у нас остаются 1С-программисты, разработчики, инженеры по автоматизации и специалисты, работающие с SQL(язык запросов - прим. ТАСС). Рынок труда динамичен, если с февраля по март он рост, то сейчас вернулся к значениям прошлого года", - пояснила руководитель центра развития карьеры в "Нетологии" Татьяна Смелова, слова которой приводятся в исследовании.

Исследование проводилось на базе данных сервиса по поиску работы Indeed.com. В фокусе анализа оказались 817 тыс. 259 вакансий в сфере IT, актуальных в период с марта по май 2023 года в Европе, США, Латинской Америке, Азии и на Ближнем Востоке.