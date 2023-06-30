В "Мегафоне" считают, что тарифы нельзя повысить выше оправданного расходами уровня

В компании также отметили высококонкурентность телеком-рынка

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Операторы связи не смогут повышать тарифы, если повышение не будет оправдано текущими расходами. Такое мнение ТАСС высказали в "Мегафоне", отметив в связи с этим высококонкурентность телеком-рынка.

"Телекоммуникационный рынок высококонкурентный, и ни один из операторов не сможет повышать тарифы выше, чем это оправдано текущими расходами, даже если это предложение (сотовых операторов о разрешении поднимать тарифы связи на 5% сверх уровня инфляции - прим. ТАСС) будет принято", - сообщили в "Мегафоне". Конечная цена тарифов связана с уровнем расходов оператора на предоставление услуг, пояснили там.

Ранее о такой инициативе писала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По данным газеты, предложение выдвинули представители операторов мобильной связи на сессии по обсуждению развития отрасли связи до 2035 года, которую 20 июня провел премьер России Михаил Мишустин.

В Минцифры "Коммерсанту" сообщили, что ознакомились с прогнозом операторов о росте тарифов на услуги связи на 5% в год к уровню инфляции. По мнению министерства, такой прогноз связан с необходимостью проведения масштабного обновления инфраструктуры для внедрения новых технологий в условиях высокой закредитованности самих операторов и наличия у них значимых социальных обязательств.

Однако, считают в министерстве, индексация возможна только при выполнении ряда условий: во-первых, при обеспечении дифференцированного подхода, который гарантирует экономическую доступность современных услуг связи для всех групп населения, в том числе обязательное продолжение программы бесплатного доступного интернета. Во-вторых, рост должен быть плавным и поэтапным. Также необходимо договориться о механизме, который гарантирует исполнение обязательств по инвестициям в обновление инфраструктуры связи.