С учетом уже утвержденных сумм к выплате по итогам 2022 года, прогнозное значение итоговых выплат дивидендов в 2023 году составляет $1,34 млрд

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) выплатит участникам консорциума на территории РФ дивиденды за 2022 год на $533 млн, а итоговые выплаты в 2023 год могут составить $1,34 млрд, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Во исполнение принятых решений от 31 мая 2023 года АО "КТК-Р" во второй половине июня 2023 года осуществило очередной транш дивидендных выплат акционерам в рублях и в долларах США. Участникам консорциума на территории РФ по итогам деятельности компании за 2022 год распределено дивидендов на общую сумму до удержания налога у источника выплаты - 43 млрд рублей, что соответствует $533 млн по курсу на дату принятия акционерами решения с учетом рекомендации межправительственной комиссии Министерства финансов РФ, одобренного ЦБ РФ в части реализации права международных акционеров на получение дивидендов в валюте отличной от национальной валюты РФ", - сказали в компании.

С учетом уже утвержденных сумм к выплате по итогам 2022 года, прогнозное значение итоговых выплат дивидендов в 2023 году составляет $1,34 млрд, отметили в КТК.

Ранее сообщалось, что КТК в июне планирует выплатить дивиденды на $742 млн, а суммарные выплаты по итогам 2023 года могут составить $1,375 млрд.

Общая сумма выплаченных КТК-Р в 2022 году дивидендов составила 66,09 млрд рублей.

Финансовая политика КТК предусматривает выплату промежуточных и годовых дивидендов. Их сумма формируется из прибыли консорциума с учетом капитальных и эксплуатационных затрат, а также наличия либо отсутствия новых крупных проектов.

О КТК

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Акционерами КТК являются РФ (представленная Росимуществом - 24% и "КТК компани" - 7%) - 31%; Казахстан (представленная "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, Lukarco B. V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N. A. N. V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1%.

"Транснефть" является доверительным управляющим находящихся в федеральной собственности 24% акций АО "КТК-Р" и АО "КТК-К" и владельцем 100% акций компании "КТК компани".