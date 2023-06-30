Лавров заявил, что Россия обеспечит безопасность судоходства по Севморпути

РФ также будет расширять его возможности, отметил министр иностранных дел

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия будет расширять возможности Северного морского пути и однозначно обеспечит безопасность этого маршрута, заявил в пятницу на онлайн-брифинге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Северный морской путь является нашим национальным маршрутом. Львиная доля его протяженности - это наши территориальные воды, и мы отвечаем за безопасность", - указал он.

"Задачи функционирования Северного морского пути - это наши задачи. Мы активно занимаемся расширением его возможностей и будем обеспечивать безопасность безусловно", - добавил министр.