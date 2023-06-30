Белорусские сенаторы одобрили законопроект о "зеленой" экономике

Ее развитие в республике обеспечено, в частности, принятием мер для перехода к экономике замкнутого цикла, внедрением инноваций, направленных на повышение эффективности использования существующих природных ресурсов, снижением уровня негативного воздействия на окружающую среду

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект об изменении закона об охране окружающей среды, который определяет понятие "зеленой" экономики. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.

Документ, который ранее приняли депутаты Палаты представителей, поступит на подпись президенту страны.

Необходимость принятия нового закона обусловлена тем, что действующий документ принят еще в 1992 году, в 2002 году изложен в новой редакции, после чего в него внесено более 35 изменений и дополнений. Кроме того, требуется корректировка закона в связи с изменениями конституции.

Вводимый законопроектом термин "зеленая экономика" определяется как "модель организации экономики в Республике Беларусь, направленная на достижение целей социально-экономического развития при существенном сокращении экологических рисков и темпов деградации окружающей среды". Уточнены определения ряда терминов, а также введены новые понятия, в том числе "низкоуглеродная экономика", "экосистемные услуги".

В документе указано, что развитие "зеленой" экономики в республике обеспечено принятием мер для перехода к экономике замкнутого цикла, внедрением инноваций, направленных на повышение эффективности использования существующих природных ресурсов, снижением уровня негативного воздействия на окружающую среду, повышением энергоэффективности, энергосбережения, смягчением последствий изменения климата и адаптацией к изменению климата. Также предполагается стимулирование увеличения численности электротранспорта и улучшения городской инфраструктуры, продвижения экологического туризма и агроэкотуризма. Законопроект гарантирует обеспечение прав физических лиц на благоприятную окружающую среду.