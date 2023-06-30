Решетников заявил о тенденции к восстановлению инвестиционной активности

По словам главы Минэкономразвития РФ, предприятия заканчивают период перепроектирования

ТОБОЛЬСК, 30 июня. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает, что инвестиционная активность в России по итогам первого квартала 2023 года показывает положительную динамику. Такое мнение министр высказал в пятницу на заседании Совета при полпреде президента в Уральском федеральном округе.

"В России восстанавливается инвестиционная активность. И в прошлом году она находилась в плюсовом значении - плюс 4,7%, и по первому кварталу мы видим, что тенденция продолжается. В целом, занимаясь уже конкретными инвестиционными проектами, мы видим, что предприятия заканчивают некий период перепроектирования, переконтрактации, и продолжают активно возвращаться к строительным работам в рамках тех инвестиционных проектов, которые были начаты", - сказал министр.

В середине июня на полях ПМЭФ-2023 Решетников сообщал, что МЭР наблюдает восстановление в структуре инвестиций доли машин и оборудования, а также опережающий рост инвестиций в отраслях, которые ориентированы на внутренний спрос. Это инфраструктурное строительство, широкий спектр обрабатывающих производств и туризм.