30 июня, 10:48

Акционеры "Ютэйр" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год

По итогам 2021 года авиакомпания также не выплачивала дивиденды

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Акционеры ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" на годовом общем собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании.

"Распределить чистую прибыль ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" за 2022 год согласно рекомендациям наблюдательного совета ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр". Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" за 2022 год не начислять и не выплачивать", - сказано в сообщении.

По итогам 2021 года авиакомпания также не выплачивала дивиденды. 

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