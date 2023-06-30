"Алроса" выплатила в рублях купон по выпуску евробондов с погашением в 2027 году

Объем выпуска бондов составляет $500 млн

ТАСС, 30 июня. Алмазодобывающая компания "Алроса" выполнила обязательства по еврооблигациям в соответствии с требованиями российского законодательства и выплатила в рублях купон по выпуску евробондов с погашением в 2027 году. Объем выпуска бондов составляет $500 млн, говорится в сообщении компании.

"Компания направила денежные средства в адрес НКО "АО "НРД" (Национальный расчетный депозитарий) для последующего перечисления в адрес держателей еврооблигаций, права которых учитываются в российской депозитарной инфраструктуре в соответствии с реестром держателей. Реестр сформирован по состоянию на 23 июня 2023 года, которое является рабочим днем, предшествующим установленной дате оплаты купона, по результатам проведенной НКО "АО "НРД" процедуры идентификации держателей еврооблигаций. Выплата купона произведена в российских рублях", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что исполнение обязательств по выплате купонов держателям еврооблигаций, учет прав которых осуществляется в иностранной депозитарной инфраструктуре (в частности, через расчетно-клиринговые системы Euroclear, Clearstream и DTC), остается технически невозможным из-за санкций.

"Алроса" подчеркивает, что признает свои платежные обязательства по еврооблигациям в полном объеме, предпринимает доступные в настоящее время шаги и меры для защиты интересов всех держателей еврооблигаций в равной степени.

О компании

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Якутия - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых работает компания, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций.