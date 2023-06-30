Новым исполнительным директором аэропорта Хитроу станет датчанин Томас Уолдби

Газета Financial Times пишет, что одной из его основных задач будет возобновление плана расширения аэропорта и улучшение отношений с авиакомпаниями

ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Новым исполнительным директором лондонского аэропорта Хитроу станет нынешний глава аэропорта Копенгагена Томас Уолдби. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Хитроу.

На этом посту Уолдби сменит Джона Холланда-Кея, который занимает должность исполнительного директора лондонского аэропорта последние 10 лет и, как сам пообещал в феврале, до конца этого года сложит полномочия.

Газета Financial Times пишет, что одной из основных задач датского специалиста будет возобновление плана расширения аэропорта и улучшение отношений с авиакомпаниями. Как замечает издание, эти отношения были значительно испорчены после того, как Хитроу существенно повысил аэропортовые сборы в целях компенсации убытков, понесенных из-за простоя во время пандемии коронавируса.

В 2022 году Хитроу принял 61,6 млн пассажиров, продемонстрировав самый большой годовой прирост среди аэропортов Европы. По сравнению с 2021 годом число пассажиров увеличилось более чем в три раза - на 42,2 млн человек. Тем не менее относительно допандемийных показателей пассажиропоток восстановился лишь на 76%. Уже в январе 2023 года аэропорт обслужил 5,4 млн пассажиров, что превысило показатели до начала распространения COVID-19.