Карчаа опроверг данные украинского ГУР о приказе сотрудникам ЗАЭС покинуть ее до 5 июля

По словам советника гендиректора концерна "Росэнергоатом", "сотрудники Росатома не уехали, а отъехали в командировку на несколько дней"

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Информация украинской стороны о том, что сотрудникам Запорожской АЭС (ЗАЭС) якобы поступило указание покинуть станцию до 5 июля, не соответствует действительности. Об этом заявил ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Ранее Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины распространило информацию о том, что персоналу станции якобы поступило указание уехать в Крым до 5 июля. По его утверждению, с ЗАЭС уже уехали трое сотрудников Росатома и еще несколько работников станции.

"Это очередная ложь и манипуляция фактами. Сотрудники Росатома не уехали, а отъехали в командировку на несколько дней. И не три их, а два", - сказал он. Карчаа уточнил, что несколько человек уехали в летний отпуск, который из-за специфики работы согласовывается зимой. "Когда еще ездить в отпуск, как не летом? Люди находятся в перманентном стрессе, им нужен отдых. Тем более, отпуск был согласован давно", - пояснил он.

Карчаа отметил, что станция - это "живой организм". "Кто-то в командировки уезжает, кто-то возвращается, а как по-другому жить? Мы теперь что, должны плясать под их дудку и сидеть там месяцами и спать на станции? Украина все равно же продолжит врать", - подчеркнул он.

Возможные провокации Киева

Советник гендиректора концерна считает, что Украина не отказывается от идеи организовать на Запорожской АЭС провокацию, которая приведет к ядерному инциденту. При этом он не думает, что обозначенное ГУР число - это дата предполагаемого начала активных действий. "Видимо, выбрали красивую цифру - понравилось 5 июля. Вряд ли бы они обозначили открытым текстом дату. Это форма манипуляции, чтобы все подумали, что пятого числа они собираются что-то сделать, чтобы мы испугались. Они блефуют, но блефуют только с числом, а не со своими намерениями", - добавил Карчаа.

По его словам, у Киева и его кураторов не получится обвинить Россию в ядерном инциденте, если он случится. "Мы к этому готовы уже. Это не стог сена поджечь, скрыться и обвинить другого. Это ядерный инцидент. Если Украина на это пойдет, то очень дорого за это заплатит", - подытожил Карчаа.