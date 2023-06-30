Сбер увеличил втрое лимит рассрочки на закупку товаров для предпринимателей

Речь идет о 10 млн рублей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сбербанк увеличил более чем в 3 раза, до 10 млн рублей лимит рассрочки на закупку товаров для предпринимателей, следует из сообщения кредитной организации.

"Сбербанк улучшил условия сервиса для предпринимателей "Рассрочка для бизнеса", увеличив лимит рассрочки для b2b-покупок с 3 млн рублей до 10 млн рублей. Сервис позволяет предпринимателям покупать товары на онлайн-площадках партнеров "Сбера" в рассрочку. Всего к сервису уже подключено более 200 партнеров, среди которых "Газпром нефть", "Технониколь", "Северсталь", "Поле.рф", "Сбермаркет" и др.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для использования заемных средств нужно авторизоваться в интернет-магазине по "Сбербизнес ID", а при оформлении заказа выбрать способ оплаты "В рассрочку". Банк примет решение по заявке за три минуты. При этом беспроцентный период по рассрочке составляет 30 дней. Как только клиент возвращает банку потраченную сумму, лимит восстанавливается и его снова можно потратить.

"Мы фиксируем высокий спрос на Рассрочку для бизнеса , статистика с начала года внушительная: число предпринимателей, воспользовавшихся сервисом, выросло более чем в 3 раза - с 6,8 тысячи до 23 тысяч, а общая сумма лимитов увеличилась в 4,5 раза - с 14,6 млрд рублей до 65 млрд рублей", - рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Сервис доступен ИП и ООО с расчетным счетом в Сбере, которые открыли бизнес не менее шести месяцев назад, за прошедший год получили выручку не более 800 млн рублей и не имеют действующего кредита в банке.